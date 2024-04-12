Таку думку 24 Каналу заявив військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що швидше Росія при своїй системі зробити не зможе. Адже, мовляв, є певні закони мобілізації та бюрократії. Зазначимо, що глава держави заявив, що у ЗСУ не буде можливості протистояти майбутньому наступу ворога.

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"Хай тільки дати автомат Калашникова, але його треба дістати зі складу, перевезти, патронами забезпечити. Хоча б місячна підготовка. Не поділяю думку, що за рік. Будуть тиснути вже за пів року", – сказав Черник.

Це серйозна сила ворога. Нині, як зауважив військовий експерт, на лінії боєзіткнення 470 тисяч загарбників.

Крім нас, громадян України, ніхто нашу землю захищати не буде. Якщо правильно зараз всі процеси й по мобілізації, і по нарощуванню зброї відбудуться, то ми спроможні утримати й відбити цю навалу,

– переконаний Петро Черник.

Ворог накопичує сили

Припускають, що загарбники можуть почати наступати на Харків. Петро Черник зауважив, що у ворога нині немає серйозного потенціалу, аби окупанти змогли організувати проривні операції на 40 кілометрів до Харкова. На його думку, якби противник мав ці сили та засоби, він би уже давно це зробив. Після тиску на Авдіївку росіяни просуваються по кількасот метрів.

"Щоби організувати битву за Харків, таке величезне місто, треба хоча б 150-тисячний корпус. Чи потенційно починають це нарощувати? Починають. Не зовсім хороша новина", – наголосив військовий експерт.

На його думку, є уже перший "результат" теракту у підмосковному ТЦ "Крокус Сіті Хол".

Зверніть увагу! У Підмосков'ї 22 березня у ТЦ "Крокус Сіті Хол" сталася стрілянина. Унаслідок цього теракту загинуло 145 людей. Росія звинувачує Україну, хоча відповідальність за скоєне взяла на себе ІДІЛ.

Тим часом російське міноборони заявило, що нібито після цього до російської армії "долучилося 16 тисяч добровольців".

"Я думаю, що це відповідає дійсності. Не треба відбирати цей їхній історичний наратив, що вони "масово можуть стати до бою", – сказав військовий експерт.

Росія збирається у наступ