Кирило Буданов у інтерв'ю сказав, що ситуація на фронті складна, але контрольована. За його словами, до кінця весни в Україні очікують на активізацію російських наступальних дій.

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До певного моменту змін не буде

Буданов пояснив, що Україна очікує від Росії посилення наступальних дій наприкінці весни – на початку літа, насамперед під Донецьком. Він окреслив, як будуть відбуватися ці дії. росіяни трохи просунуться у бік Часового Яру та рухатимуться до Покровська.

При цьому глава ГУР вважає, що до початку очікуваного російського наступу значних змін на фронті не буде.

Кирило Буданов не відкидає і українського наступу цього року, однак детальніше говорити про це він не став.

Вже вкотре головний розвідник повторив, що Україна потребує "додаткових обсягів артилерійських систем, додаткових обсягів боєприпасів".

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