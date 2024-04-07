Кирилл Буданов в интервью сказал, что ситуация на фронте сложная, но контролируемая. По его словам, до конца весны в Украине ожидают активизацию российских наступательных действий.

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До определенного момента изменений не будет

Буданов объяснил, что Украина ожидает от России усиления наступательных действий в конце весны – начале лета, прежде всего под Донецком. Он очертил, как будут происходить эти действия. Россияне немного продвинутся в сторону Часового Яра и будут двигаться к Покровску.

При этом глава ГУР считает, что до начала ожидаемого российского наступления значительных изменений на фронте не будет.

Кирилл Буданов не исключает и украинского наступления в этом году, однако подробнее говорить об этом он не стал.

Уже в который раз главный разведчик повторил, что Украина нуждается в "дополнительных объемах артиллерийских систем, дополнительных объемов боеприпасов".

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