Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что российские оккупанты пытаются решить проблемы с ПВО. Как враг готовится к обороне и из-за чего беспокоится – читайте в материале.
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Какова оборона врага в Крыму
Братчук отметил, что оккупированный Крым остается милитарным хабом захватчиков по личному составу, боевых комплектах, бронированной и автомобильной технике. Прежде всего для того, чтобы усиливать российскую группировку на Херсонском и Запорожском направлениях.
Информационно россияне демонстрируют, что не волнуются, что все у них под контролем. Под каким контролем? Разве что Вооруженных Сил Украины. Мы это видим. Враг это чувствует на себе,
– сказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг".
Захватчики пытаются "залатать дыры", которые возникли в противовоздушной обороне. В частности, начали восстанавливать защитные сооружения, которые являются достаточно прочными, как они считают. Впрочем, штор показал "устойчивость" построенных сооружений, когда смыл оборонительные укрепления. Также оккупанты выставляют мешки и пулеметы на набережной в Евпатории.
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Заметим, что россиян серьезно беспокоит состояние оборонительных сооружений на Перекопском перешейке. Они надеются, что удастся запустить железную дорогу из России через оккупированные территории в Крым. Даже демонстрируют, что уже в ближайшее время должны завершить строительство.
В то же время напомню, в частности, для россиян, что в любом случае железная дорога будет находиться под досягаемостью нашего оружия. Также никто не отменял диверсионную работу. Надеюсь, она будет,
– подчеркнул Сергей Братчук.
Новости Крыма: главное
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что оккупанты укрепили оборону Крымского моста, как и других объектов в Крыму, в частности, кораблей от атак украинских морских дронов, но все это учитывается украинскими силами.
- Советник городского головы Мариуполя рассказал, что строительство железной дороги из Ростова-на-Дону в Крым сейчас немного замедлилось из-за партизан. Они нанесли поражение по агрегату, который производит щебень для железнодорожных рельсов тех участков, которые ремонтируют и прокладывают россияне.
- Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев отметил, что Россия с 1 апреля объявила о весеннем призыве и планирует призвать до 150 тысяч человек на срочную службу. В частности, из Крыма страна-агрессор может забрать до 15 тысяч граждан. Говорится не только о срочной службе, но и мобилизации для войны против Украины.