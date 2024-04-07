Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что российские оккупанты пытаются решить проблемы с ПВО. Как враг готовится к обороне и из-за чего беспокоится – читайте в материале.

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Какова оборона врага в Крыму

Братчук отметил, что оккупированный Крым остается милитарным хабом захватчиков по личному составу, боевых комплектах, бронированной и автомобильной технике. Прежде всего для того, чтобы усиливать российскую группировку на Херсонском и Запорожском направлениях.

Информационно россияне демонстрируют, что не волнуются, что все у них под контролем. Под каким контролем? Разве что Вооруженных Сил Украины. Мы это видим. Враг это чувствует на себе,

– сказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Захватчики пытаются "залатать дыры", которые возникли в противовоздушной обороне. В частности, начали восстанавливать защитные сооружения, которые являются достаточно прочными, как они считают. Впрочем, штор показал "устойчивость" построенных сооружений, когда смыл оборонительные укрепления. Также оккупанты выставляют мешки и пулеметы на набережной в Евпатории.

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Заметим, что россиян серьезно беспокоит состояние оборонительных сооружений на Перекопском перешейке. Они надеются, что удастся запустить железную дорогу из России через оккупированные территории в Крым. Даже демонстрируют, что уже в ближайшее время должны завершить строительство.

В то же время напомню, в частности, для россиян, что в любом случае железная дорога будет находиться под досягаемостью нашего оружия. Также никто не отменял диверсионную работу. Надеюсь, она будет,

– подчеркнул Сергей Братчук.

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