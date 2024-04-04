Подробнее об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он отметил, что на бумаге оккупанты укрепили оборону Крымского моста.

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Недооценивать врага нельзя

Прежде всего они укрепили оборону и этого объекта, других объектов, кораблей от атак украинских морских дронов, на бумаге и в отчетности. Мы регулярно знаем, что рапортуют наверх, что все необходимые меры приняты, такого никогда не повторится точно. Но потом проходит время и мы видим, что военный российский корабль уничтожен или другие объекты. Это означает, что работа продолжается,

– отметил Юсов.

В то же время он отметил, что недооценивать врага нельзя. Представитель ГУР МО добавил, что мы видим затопленные баржи, значительное усиление противовоздушной и противоракетной обороны. Враг все это делает. Также Андрей Юсов отметил, что действия украинских сил безопасности и обороны не имеют линейный, повторяющийся характер. Вместе с тем, по его словам, все меры российских захватчиков учитывают.

Юсова спросили об уничтожении Крымского моста

Для контекста! Накануне западные СМИ написали о том, что в ГУР МО им сообщили планы на ближайшее время, касающиеся Крымского моста. Мол, его должны были бы атаковать в первой половине 2024 года.

Как отметил Андрей Юсов, медиа ссылались на анонимные источники. И что это дополнительно комментировать, по его словам, не стоит. Он добавил, что инциденты на незаконной постройке, которую враг использует в военных целях, были.

И понятно, что все военные цели на украинских временно оккупированных территориях, а также те, которые используются захватчиками для снабжения сил и средств для оккупационной группировки, это законные цели для Украины,

– подчеркнул Юсов.

В то же время он добавил, что было бы нецелесообразно объявлять дополнительные детали или делать анонсы или приглашения для врага. Поэтому он еще раз отметил, что публикацию комментировать не будут. Вместе с тем заявил, что Украина и украинские силы безопасности продолжат свою работу в направлении освобождения и деоккупации территорий, а также обезвреживания военных объектов и целей противника.