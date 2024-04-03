Об этом 24 Каналу заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев, отметив, что захватчики пытаются защищать мост очень тщательно. Так, например, когда начинается воздушная тревога, оккупанты сразу перекрывают туда проезд. Отметим, что издание пишет о том, что разрушение моста неизбежно.

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"Проверяют всех, кто проезжает через Крымский мост. Они пытаются сразу же использовать дымовые завесы для того, чтобы нельзя было вычислить, где расположены у них системы ПВО", – сказал Бариев.

Россияне постоянно меняют местоположение своей противовоздушной обороны. Также они используют боновые заграждения. Все, чтобы защитить незаконно построенное сооружение с моря.

Думаю, что наши спецслужбы будут активно работать над тем, чтобы подобрать тот момент, когда это можно будет сделать. Для нас важно не то, когда это произойдет. Главное для нас, чтобы это был результат,

– подчеркнул член Меджлиса крымскотатарского народа.

Этот результат очень будет влиять на дальнейшие действия и обеспечение вооруженных сил страны-агрессора в войне против Украины на южном направлении.

Логистическая артерия

Крымский мост – это очень важная артерия для логистики врага и продолжения войны против Украины.

Россия использует его на полную. Сейчас работает и железная дорога, и автотранспортные полотна. Так оккупанты провозят личный состав и военную технику.

В то же время временно оккупированный Крым остается основной базой обеспечения российской армии для атаки на южном направлении. Именно туда захватчики вывозят с материковой территории Украины свою разбитую технику.

Крымский мост упадет