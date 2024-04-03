Про це 24 Каналу заявив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барієв, зауваживши, що загарбники намагаються захищати міст дуже ретельно. Так, наприклад, коли починається повітряна тривога, окупанти одразу перекривають туди проїзд. Зазначимо, що видання пише про те, що руйнування мосту неминуче.

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"Перевіряють усіх, хто проїжджає через Кримський міст. Вони намагаються одразу ж використовувати димові завіси для того, щоби не можна було вирахувати, де розташовані у них системи ППО", – сказав Барієв.

Росіяни постійно змінюють місце розташування своєї протиповітряної оборони. Також вони використовують бонові загородження. Усе, аби захистити незаконно побудовану споруду з моря.

Думаю, що наші спецслужби будуть активно працювати над тим, щоби підібрати той момент, коли це можна буде зробити. Для нас важливо не те, коли це відбудеться. Головне для нас, щоби це був результат,

– наголосив член Меджлісу кримськотатарського народу.

Цей результат дуже впливатиме на подальші дії та забезпечення збройних сил країни-агресорки у війні проти України на південному напрямку.

Логістична артерія

Кримський міст – це дуже важлива артерія для логістики ворога та продовження війни проти України.

Ворог використовує його на повну. Нині працює і залізниця, і автотранспортні полотна. Так окупанти провозять особовий склад і військову техніку.

Водночас тимчасово окупований Крим залишається основною базою забезпечення російської армії для атаки на південному напрямку. Саме туди загарбники вивозять з материкової території України свою розбиту техніку.

Кримський міст впаде