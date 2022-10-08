Кримський міст нарешті запалав

Місцеві мешканці розповіли, що вибух пролунав близько 6 години ранку. Вони сказали, що нібито був "приліт", пише 24 канал.

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У місцевих телеграм-каналах активно поширюють фото та відео з місця події. На кадрах видно, що "бавовна" завітала на сам міст, який з'єднує тимчасово окупований Крим з Росією.

Нарешті "бавовна" завітала на Кримський міст / Фото "Керчь Инфо"

Міст у Керчі запалав з самого ранку: відео

Місцеві мешканці розповіли про сильний вибух: відео

Вогонь спалахнув на залізниці

Місцеві мешканці розповіли, що вибух трапився на залізничній гілці моста. Окупаційна влада Криму повідомила, що спалахнула цистерна з пальним у хвості вантажного потяга. Судноплавні арки нібито не пошкоджені. Водночас окупанти наразі "не знають", що призвело до пожежі.

Згодом представники окупаційної залізниці заявили, що поїзд вивели на станцію Керч.

На Кримський міст перестали впускати автомобілі. Зараз там ліквідовують пожежу. До речі, декому вже довелося пересісти з автомобіля на пором, адже одна з ділянок автомобільного мосту пошкоджена.

На мосту горить частина потяга: відео

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Що відомо про міст у Керчі

Керченський міст – це єдиний сухопутний коридор між окупованим Кримом та Росією. Він складається з двох гілок, які розташовані поруч, – транспортної та залізничної. Саме через Кримський міст держава-агресорка перекидає велику кількість військової техніки на окуповані території України.

З початку вибухів на території півострова росіяни дуже перелякалися за міст у Керчі. Через це вони навіть поставили перед ним КПП, а в Генштабі повідомляли, що ворог наростив системи ППО.

При цьому в Україні ніколи не приховували бажання знищити Кримський міст. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко наголошував, що його обов'язково зруйнують.

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