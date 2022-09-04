Відповідні кадри зняли на відео очевидці. На відео видно десятки одиниць різної техніки окупантів.

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Окупанти перекидають техніку по кримському мосту

На Кримському мості знову фіксують ешелон російської військової техніки,

– мовиться в повідомленні.

На кадрах видно, що перекидають в Україну:

бронетранспортери;

реактивні системи залпового вогню "Град";

а також вантажівки.

Окупанти перекидають техніку через кримський міст: дивіться відео

Варто пригадати, що це не вперше зафіксували перекидання ворожої техніки в Україну. Зокрема, наприкінці серпня її помітили біля керченського мосту.

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Чи буде Україна нести відповідальність за руйнування кримського мосту

Міжнародне гуманітарне право каже, що дії сторони в збройному конфлікті відповідають таким принципам:

Розрізнення.

Військової необхідності.

Пропорційності.

Тобто "бавовна" на мосту відповідає принципам розрізнення та військової необхідності. Натомість кримський міст є об'єктом подвійного призначення, тому слід передбачати шкоду для цивільних осіб та об'єктів.

За умови докладання всіх можливих зусиль для попередження такої шкоди з боку сторони, яка здійснює напад (дотримання принципу due diligence), вона має бути виключена під час аналізу пропорційності.

Якщо ЗСУ зруйнують кримський міст вночі, але при цьому буде вражено також цивільний автомобіль, а також якщо разом з мостом будуть зруйновані передмостові укріплення, що завдасть шкоду цивільним об'єктам неподалік, порушення МГП, а тим паче воєнного злочину, не буде.

Данілов пояснив, за якої умови росія може зберегти цілим кримським міст

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що кримський міст – це військовий об'єкт, через який перекидають підкріплення для військ агресора. Данілов запевнив, що міст підлягає знищенню і у цьому немає нічого надзвичайного.

Але у путіна є шанс зберегти цей об'єкт, якщо він виведе війська з Криму через цей міст. Їм просто треба звідти піти, інакше ми їх відправимо геть. У нас немає іншого виходу,

– сказав Данілов.

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