Для тролінгу окупантів Міністерство оборони використало знімок кримського мосту, який зробили за допомогою українського "народного" супутника ICEY. Крім того, росіянам у делікатній формі нагадали, чий насправді півострів.

Цікаво Наступний відсвяткую в Криму, – мер Львова у свій день народження зізнався, яке загадав бажання

Крим – це Україна

У Міноборони відзначили, що тепер ми спостерігаємо за окупантами, які безтурботно курять на кримському мосту. Однак відповідно до українського законодавства, куріння в громадських місцях заборонене. А позаяк Крим – це Україна, окупанти цей закон порушують.

Ми. Бачимо. Вас. Українці зібрали 20 мільйонів доларів, щоб подивитися, як російські окупанти безтурботно курять на незаконному керченському мосту. Як відомо, куріння в громадських місцях в Україні заборонено,

– наголосили в Міноборони.



Міноборони тролить росіян / Скриншот

Тим часом окупанти знову "курять" в Криму

Як відомо, усі свої поразки, спричинені вибухами та пожежами, росіяни списують на "необережне куріння" – чи то потоплення крейсера "Москва", чи то вибухи на аеродромах.

Однак увечері 19 серпня до росіян на окупованому українському півострові знову завітала "бавовна". Вибухи пролунали спершу в Євпаторії, згодом у Сімферополі. Поки окупаційна влада намагається переконувати місцевих, що "працює ППО", росіяни на півострові перелякані.

Хвиля вечірньої "бавовни" і "куріння" докотилася й до Керчі.

"Народний" супутник ICEY

18 серпня волонтер Сергій Притула оголосив про те, що тепер в України є свій власний супутник ICEY з доступом до всіх фото компанії ICEYE. Для цієї покупки використали кошти, які збирали у рамках кампанії "Народний Bayraktar", у процесі якої українці зібрали 600 мільйонів гривень на покупку турецьких безпілотників. Однак у Туреччині були вражені українцями і передали безпілотники безкоштовно.

Тому придбаний супутник можна сміливо називати "народним". 19 серпня Притула уточнив, що супутник відтепер є власністю України, тимчасовою є підписка на доступ до баз даних компанії.

Варто переглянути – кадри "бавовни" в Євпаторії: дивіться відео