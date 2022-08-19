Відповідний допис політик опублікував 19 серпня. Саме в цей день йому виповнилось 54 роки.
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Садовий загадав бажання про український Крим
Переможемо все зло! А наступний день народження відсвяткую в українському Криму. Таке бажання сьогодні собі загадав,
– розповів Садовий.
Також міський голова Львова подякував всім за вітання та запевнив, що жити в одній країні з такими людьми – безцінно. Також мер опублікував сімейне фото.
Андрій Садовий розповів про бажання у день народження / Фото з фейсбуку Андрія Садового
Варто відзначити, що у 2023 році Андрій Садовий святкуватиме ювілей – йому виповниться 55 років.
Коротко про важливі події на Півдні
- У тимчасово окупованому Криму від 9 серпня регулярно чутно "бавовну". Спочатку вибухи були на авіабазі окупантів у Саках під Новофедорівкою. Згодом – на залізниці та трансформаторній станції в Джанкойському районі.
- Вже 18 серпня вибухи були у Керчі поруч з кримським мостом, хоч за даними росіян – це була робота ППО. Згодом була "бавовна" на аеродромі "Бельбек".
- Вже 19 серпня окупанти написали про роботу ППО в Євпаторії, Севастополі, а також в сусідньому селищі Заозерне.
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