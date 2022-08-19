Соответствующее сообщение политик опубликовал 19 августа. Именно в этот день ему было 54 года.

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Садовый загадал желание об украинском Крыме

Победим все зло! А следующий день рождения отпраздную в Крыму. Такое желание сегодня себе загадал,

– рассказал Садовый.

Также городской голова Львова поблагодарил всех за поздравления и заверил, что жить в одной стране с такими людьми – бесценно. Также мэр опубликовал семейное фото.



Андрей Садовый рассказал о желаниях в день рождения / Фото из фейсбука Андрея Садового

Следует отметить, что в 2023 году Андрей Садовый будет праздновать юбилей – ему исполнится 55 лет.

Кратко о важных событиях на Юге

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