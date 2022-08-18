В социальных сетях пишут, что было слышно по меньшей мере 4 громких взрыва. Жители Керчи сообщают, что видели ракеты, которые летят "со стороны моря" и вспышки в небе. Все это сопровождалось громкими взрывами, от которых содрогалась земля.

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Оккупанты уже успокаивают местное население

Пропагандистские официальные СМИ уже сообщают, что в Керчи сработали системы ПВО.

Системы ПВО сработали в Керчи, по предварительной информации, опасности нет,

– заявил советник Аксенова.

Между тем произошло кое-что необычное – фактически россияне признали, что ВСУ могут дотянуться до временно оккупированного Крыма. Некоторые жители Керчи в социальных сетях несколько в шоковом состоянии, ведь предыдущие взрывы на полуострове не слишком связывали с войной против Украины и списывали на "случайность".

Реакция местных жителей:

Впоследствии пропагандистский канал закрыл доступ к комментариям.

Взрывы в Керчи: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика 18+)

Есть ли повреждения

Официальных комментариев от украинских властей пока не было. По предварительным данным, повреждений нет. Однако активист Сергей Стерненко высказал трезвую мысль о том, что даже если бы ВСУ и попали в крымский мост, то в кремле пытались бы скрыть это до последнего.

Он считает, что если оккупанты сейчас перекроют мост, то вероятность того, что попадание по нему таки было, существенно возрастает.