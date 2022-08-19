По данным источников 24 канала в разведке, 18 августа российское командование тайно разослало своему руководству в Запорожской и Херсонской областях инструкции о действиях в случае серьезных обстрелов или атак со стороны Украины. Получили соответствующие письма командующие армий, ФСБшники и представители ГРУ.

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Согласно распоряжению, в случае непосредственной угрозы жизни важных для россии офицеров и генералов, им нужно срочно покинуть территорию Украины кратчайшим путем.

Убегают через Крым и Мариуполь

В случае масштабного контрнаступления ВСУ и получения ГРУшниками информации об охоте ДРГ или партизан за верхушкой захватчиков на временно оккупированных территориях, в москве решили спасать жизнь офицеров высшего звена.

Для рядовых солдат и командиров, которые должны находиться на местах боев, вариантов эвакуации перед наступлением ВСУ командование не предусмотрело.

Оккупационные войска могут пойти на "жест доброй воли" только в том случае, если ситуация на том или ином участке критически выйдет из-под контроля захватчиков.

Кроме того, вполне вероятно, что российское политическое руководство прикажет своим ордынцам действовать в духе Второй мировой – "ни шагу назад". И тогда оккупантам, боевикам и мобилизованным на Донбассе придется до последнего сопротивляться силам Украины и "героически" погибнуть на полях.

Генералитет в то же время гибнуть не собирается. В случае чего командование будет убегать на материковую часть россии через временно оккупированный Крым или через Мариуполь.

Чтобы для эвакуации все было готово, офицерам вооруженных сил и спецслужб россии приказали подготовить тревожные чемоданы и собрать все ценности. Полковники и генералы, которые уже успели привезти в Украину свою семью, объявили родным о готовности №1 к возвращению в бараки без газа и туалетов.

Коллаборантов приказано не выпускать

Впрочем, наиболее интересно не то, что оккупанты готовятся к разным сценариям, а то, как они относятся к своим приспешникам. Руководству оккупационных войск приказали в случае чего донести до подчиненных, что они ни в коем случае не должны пропускать через блокпосты и границы предателей Украины.

Все "народные мэры", полицейские, перешедшие на сторону оккупантов, бывшие дворники, ставшие "уважаемыми людьми", должны остаться в своем родном крае.

Кроме того, в случае ухудшения ситуации на фронтах россияне планируют вооружать коллаборантов и заставлять их участвовать в боевых действиях. По данным украинской разведки это касается даже женщин.

Такое отношение россиян к предателям Украины обусловлено тем, что они не приносят никакой пользы: коллаборанты не являются выдающимися профессионалами и символами борьбы с Украиной. В общем, для возможности быстро менять "элиты" на оккупированных территориях на этот раз кремль и не героизировал образы коллаборантов и боевиков. Так что в случае чего – тех, кто решил проехаться на социальном лифте, россия не будет спасать.