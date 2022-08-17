Об этом сообщили 24 каналу источника в разведке. Куратор сообщил гауляйтерам о вероятной опасности для их жизней.

Оккупационные лидеры вывозили из Крыма не только своих жен и детей, но и любовниц. Последние ехали в машинах с охраной.

Подчиненные "премьера" всю ночь уничтожали документы. В настоящее время семьи "политиков" находятся в Ростове, где поселились в одной из гостиниц. Активно заливают страх в местных ресторанах и отмечают собственное спасение. О возвращении в полуостров пока речь не идет,

– рассказали наши источники.