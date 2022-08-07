Кремлевские пропагандисты заявляют, якобы к отравлению сальдо причастны горничная и повар.

К теме сальдо отравился несвежим алкоголем, – Арестович о "привете" от херсонских партизан

коллаборанту стало плохо после обеда

российские СМИ пишут, что через полчаса, как сальдо поел, у него началось помутнение рассудка, затем стали неметь пальцы. Через несколько часов он потерял сознание. Местные врачи сделали кардиограмму и КТ, чтобы исключить вероятность инсульта или инфаркта.

После этого гауляйтера перевезли в оккупированный Крым. Он расположен в токсикологической реанимации с диагнозом отравление. Пропагандисты отмечают, что скоро должны быть результаты анализов.

Что этому предшествовало

  • Гауляйтер внезапно покинул "должность" и ушел на больничный. Поговаривали, что он испугался партизан.
  • Сам сальдо изначально утверждал, мол, ухудшение самочувствия стало результатом осложнения после перенесенного COVID-19.
  • Впоследствии появилась информация, что коллаборант впал в кому. Источники 24 канала сообщили, что таким образом захватчики собираются заменить гауляйтера. Новой марионеткой кремля захватчики поставили сергея елисеева.
  • Советник главы ОП Алексей Арестович объяснил, что предатель отравился "несвежим алкоголем". Это был "привет" от партизан.

Смотрите больше – новые детали госпитализации сальдо: видео