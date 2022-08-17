Про це повідомили 24 каналу джерела в розвідці. Для успішної "евакуації" окупанти перекривали на ніч кримський міст. Наразі українським службам відомі не лише деталі втечі, а й конкретне місце перебування цих ставлеників кремля.

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Московський куратор повідомив гауляйтерів про ймовірну небезпеку для їхніх життів. Тоді окупаційні лідери почали поспіхом вивозили з Криму своїх жінок і дітей. Вивезли гауляйтери навіть коханок, яких посадили в машини з охороною.

Підлеглі "прем'єра" всю ніч знищували документи. Наразі родини "політиків" перебувають у Ростові, де оселилися в одному з готелів. Активно заливають страх у місцевих ресторанах та святкують власне рятування. Про повернення до півострова наразі не мовиться,

– розповіли наші джерела.