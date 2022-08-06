Таку інформацію озвучив 5 серпня радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його ефір у ютубі "Фейгин Live". Раніше навіть російські ЗМІ почали писати, що стан колаборанта настільки критичний, що сальдо вже перебуває у комі.

Зауважте Це вимушений крок, – Жданов про передачу повноважень гауляйтера сальдо ФСБ-шнику

Кому передали привіт отруєнням сальдо

За словами речника, цю інформацію йому передали перевірені джерела. Проте вони нібито попросили не вказувати, як саме цей алкоголь потрапив до рук колаборанта.

Отруївся сальдо несвіжим алкоголем. Йому дійсно дуже погано. Люди, які вважають себе партизанами, цим практично в прямому ефірі передали "великий привіт" усім жителям Херсону,

– сказав Арестович.

Про те, що цей зрадник потрапив до лікарні, стало відомо 4 серпня. Цікавим є факт, що, ймовірно, від його імені хтось зробив публікацію про це. Мовляв, просто "помічники сказали, що погано виглядаю та викликали лікарів". Арестович це підсумував словами: "нагорода знайшла свого героя".

Арестович розповідає про отруєння сальдо алкоголем: дивіться відео