Про те, що сальдо госпіталізували та ввели у штучну кому, пишуть і в російських ЗМІ. Джерела 24 каналу повідомляють, що окупанти, ймовірно, хочуть просто позбутись колаборанта.

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Сальдо привезли до Криму

Стан колаборанта оцінюють як середньої тяжкості. Російські телеграм-канали пишуть, що сальдо привезли до окупованого Криму. Однак йому погіршало, гауляйтера підключили до апарату ШВЛ і ввели в кому.

Звідти його збираються перевезти спецбортом до однієї з московських лікарень.

Колаборанту готують заміну

За інформацією джерел, окупанти вже планово готують заміну Сальдо. Очевидно, що за долю маріонетки загарбники не надто переймаються. Ймовірно, гауляйтера просто "використали та викинули". Такий фінал чекатиме всіх колаборантів.

Що цьому передувало

Напередодні сальдо вирішив залишити "посаду" та піти на лікарняний. Подейкують, він злякався партизанів.

Сам сальдо у телеграмі написав, мовляв, погіршення самопочуття стало результатом ускладнення після перенесеного COVID-19.

Новою маріонеткою кремля загарбники поставили сергія єлісєєва.

До речі, раніше писали, що в сальдо є онкологічне захворювання. При цьому лікувався й обстежувався зрадник в ізраїльських клініках. Через окупацію в Херсоні ліків може не бути.

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