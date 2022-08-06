Такую информацию озвучил 5 августа советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его эфир в ютубе "Фейгин Live". Ранее даже российские СМИ начали писать, что состояние коллаборанта настолько критично, что сальдо уже находится в коме.

Отметьте Это вынужденный шаг, – Жданов о передаче полномочий гауляйтера сальдо ФСБ-шнику

Кому передали привет отравлением сальдо

По словам советника, эту информацию ему передали проверенные источники. Однако они попросили не указывать, как именно этот алкоголь попал в руки коллаборанта.

Отравился сальдо несвежим алкоголем. Ему действительно очень плохо. Люди, считающие себя партизанами, этим практически в прямом эфире передали "большой привет" всем жителям Херсона,

– сказал Арестович.

О том, что этот предатель попал в больницу, стало известно 4 августа. Интересен факт, что, вероятно, от его имени кто-то сделал публикацию об этом. Мол, просто "помощники сказали, что плохо выгляжу и вызвали врачей". Арестович это подытожил словами: "награда нашла своего героя".

Арестович рассказывает об отравлении сальдо алкоголем: смотрите видео