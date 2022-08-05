К тому же, как заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, сальдо теперь находится в списке предателей ФСБ России.

Важно Это просто смех, – Хлань рассказал, как россияне "сремонтировали" мост в Херсоне

Братчук предположил, что гауляйтер временно оккупированного Херсона просто услышал, что находится на первом месте в партизанском списке на уничтожение.

Сам владимир сальдо заявил, что его просто заставили пойти на больничный, потому что врачи настояли на немедленной госпитализации.

Обсудив с Председателем Правительства коллегами, решил согласиться с предложениями врачей,

– сказал он.

Теперь исполнять обязанности "председателя" Херсонской области будет сергей елисеев.

Какая ситуация на Юге

русские захватчики начали накапливать свои силы на Юге Украины. Часть вражеского войска везут на "ротацию" в сторону Херсона и Крыма, но до полуострова не довозят. Как рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, если внимательно посмотреть на эту "ротацию", то российских военных действительно изолируют по Геническу, на Арбатской стрелке.

Фактически это место – тупиковое для россиян, поскольку омывается Азовским морем и соединения с временно оккупированным Крымом нет,

– объяснил он.

И подчеркнул, что оттуда некуда бежать. Если позволят уехать в Крым – военные убегут. Так, чтобы не допустить дезертирства, их обманом селят в Геническе.

россияне деморализованы

Хлань также добавил, что войска агрессора загоняют туда на туристические базы, которые они захватывают, и размещают их там. Однако для военных россии – это такое гетто, откуда у них нет возможности убежать. После "отдыха", их снова отправляют на линию фронта. Так что состояние военных россии чрезвычайно деморализовано.

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