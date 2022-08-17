Окупанти, налякані вибухами 9 та 16 серпня, переміщують техніку на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування в росії. Розвідка зафіксувала переліт щонайменше 24 літаків та 14 вертольотів.

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Яку авіацію перекидають загарбники

Росіяни почали перекидати техніку ще після вибухів у Новофедорівці. Зокрема, 11 серпня до аеродрому Гвардійське перекинули:

5 літаків Су-27/30 зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек);

5 літаків СУ-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ).

Після подій у Джанкої 17 серпня зафіксували переліт вертольотів:

3 вертольоти КА-27 зі складу 318 окремого змішаного авіаційного полку (Кача) морської авіації ЧФ – в Херсонес;

3 вертольоти КА-27 зі складу 318 ОЗмАП – в Севастополь;

8 вертольотів – в Краснодар.

Крім того, 17 серпня з аеродрому Бельбек на аеродроми в росії теж перемістили літаки:

3 літаки Су-35С зі складу 23 винищувального авіаційного полку (Дземгі) 303 змішаної авіаційної дивізії (ЗмАД) 11 армії ВПС і ППО східного ВО – в Приморсько-Ахтарськ;

3 літаки Су-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ) 1 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО – в Приморсько-Ахтарськ;

5 літаків CУ-27/З0СМ зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО – в Кримськ;

1 літак, ймовірно МіГ-31 – в Геленджик;

2 літаки, ймовірно МіГ-31 – в Кущевська; ️

Однак і тут в росіян сталась халепа. Під час перельоту в одного з літаків МІГ-31 на борту спалахнула пожежа. Ймовірно, горіла головна силова установка та навігаційне обладнання.

Вибухи в Криму: що відомо

Почалось все 9 серпня. Тоді серія вибухів пролунала біля авіабази росіян в Новофедорівці. Окупанти втратили 9 повітряних суден на аеродромі "Саки".

У Джанкої 16 серпня теж були вибухи. Пошкодили залізничну інфраструктуру.

Повідомляли про пожежу на військовому аеродромі селища Гвардійське. За його словами, на цьому аеродромі ворога було 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ.

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