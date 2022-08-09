Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал. Спочатку говорили про 4 вибухи, згодом з'явилась інформація про 6 – 7.

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Саме біля Новофедорівки військовий аеродром росіян

Наразі журналісти повідомляють про 2 постраждалих. Люди кажуть, що було схоже, неначе детонували боєприпаси.

Саме біля Новофедорівки розташований той військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.

Окупанти поки вибухи коментують дуже скупо

Так званий "голова" окупаційної адміністрації Криму сергій аксьонов підтвердив, що вибухи у Сакському районі були. Більше ніякої інформації він не повідомив, лише зазначив, що сам виїжджає на місце події.

Вибух біля аеродрому неподалік від Новофедорівки / Відео Риа-Мелитополь:

Чорні стовпи диму видно біля міста Саки / ВІдео з телеграму Анатолія Штірліца:

Вибухи в окупованому Криму / Відео та фото з телеграму Сергія Стерненка:

Дивіться на карті, де розташована Новофедорівка: