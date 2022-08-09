Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 канал. Сначала говорили о 4 взрывах, впоследствии появилась информация о 6 – 7.

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Именно возле Новофедоровки военный аэродром россиян

Сейчас журналисты сообщают о двух пострадавших. Люди говорят, что было похоже, будто детонировали боеприпасы. Официально комментариев от государства-агрессора на этот счет не было.

Именно возле Новофедоровки расположен военный аэродром, откуда взлетают истребители и бомбардировщики, которые атаковали Юг Украины.

оккупанты пока взрывы комментируют очень скупо

Так называемый "глава" оккупационной администрации Крыма сергей аксенов подтвердил, что взрывы в Сакском районе были. Больше никакой информации он не сообщил, лишь отметил, что сам уезжает на место происшествия.

Взрыв возле аэродрома неподалеку от Новофедоровки / Видео Риа-Мелитополь:

Черные столбы дыма видны возле города Саки / Видео из телеграма Анатолия Штирлица:​

Взрывы в оккупированном Крыму / Видео Сергея Стерненко:

Смотрите на карте, где расположена Новофедоровка: