В сети сообщают о хлопке в оккупированном Севастополе

Взрывы раздались после полуночи, сообщает 24 канал. Фото быстро распространили украинские телеграммы-каналы.

К теме Возле воинской части в Брянском районе произошел очередной "хлопок"

В Севастополе сообщают о "хлопке"

В 00:23 в местных телеграмм-каналах сообщили о звуках взрывов во временно оккупированном россией Севастополе. Местные жители массово сообщали, что слышали "хлопки".

Однако пропагандисты начали уверять, что прилетов не было. "Хлопок" в городе – это будто бы звуки или "тренировочной ПВО", или фейерверков, которые устроили местные жители.

Однако на фото с места происшествия видно, что "хлопки" в Севастополе точно не являлись звуками от салютов.



Пропагандисты говорят, что в городе сработало "тренировочная ПВО" / Фото "Первша приватна мемарня"

Скорее всего, взрыв был не один, ведь через час в местных чатах снова сообщили о "хлопках". Их слышали в разных районах Севастополя.

Пока точно неизвестно, что именно было причиной этих звуков. Официальной информации от так называемой "городской власти" или Генштаба ВСУ пока не было.



В Севастополе сообщали о взрывах / Фото "Хмельницкий LIVE"

Заметьте Для россиян это шок, – бывший спичрайтер путина об атаке на черноморский флот россии

По всей вероятности, "хлопок" в Севастополе устроили не украинцы, ведь россия часто делает "операции под фальшивым флагом", чтобы дискредитировать наши Вооруженные Силы или что-то скрыть от масс.

В частности, российские оккупанты 31 июля заявили, что штаб черноморского флота атаковали с беспилотника. В результате этого получили ранения шесть человек.

Однако в ВМС Украины опровергли эту информацию. Защитники заметили, что на самом деле россия устроила провокацию, чтобы отменить празднование в Севастополе по случаю дня военно-морских сил.

Впоследствии оказалось, что российский штаб был атакован из самого Севастополя. Как сообщили СМИ страны-террористки, во двор штаба попал самодельный беспилотник со взрывчаткой.



россия могла совершить очередную провокацию / Фото "Украина Сегодня"

Стоит посмотреть – россия заявила об обстреле черноморского флота: видео