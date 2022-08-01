У мережі повідомляють про бавовну в окупованому Севастополі

Вибухи пролунали після опівночі, повідомляє 24 канал. Фото швидко поширили українські телеграм-канали.

До теми Біля військової частини у Брянському районі сталася чергова "бавовна"

У Севастополі повідомляють про "бавовну"

О 0:23 в місцевих телеграм-каналах повідомили про звуки вибухів в тимчасово окупованому росією Севастополі. Місцеві жителі масово повідомляли, що чули "хлопки".

Однак пропагандисти почали запевняти, що "прильотів" не було. "Бавовна" в місті – це буцімто звуки або "тренувальної ППО", або феєрверків, які влаштували місцеві жителі.

Проте на фото з місця події видно, що "хлопки" у Севастополі точно не були звуками від салютів.



Пропагандисти кажуть, що в місті спрацювала "тренувальна ППО" / Фото "Перша приватна мемарня"

Найімовірніше, що вибух був не один, адже через годину в місцевих чатах знову повідомили про "хлопки". Їх чули в різних районах Севастополя.

Наразі точно невідомо, що саме було причиною цих звуків. Офіційної інформації від так званої "міської влади" чи Генштабу ЗСУ поки не було.



У Севастополі повідомляли про вибухи / Фото "Хмельницький LIVE"

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Цілком ймовірно, що "бавовну" в Севастополі влаштували не українці, адже росія часто робить "операції під фальшивим прапором", щоб дискредитувати наші Збройні Сили або щось приховати від загалу.

Зокрема, російські окупанти 31 липня заявили, що штаб чорноморського флоту атакували з безпілотника. Внаслідок цього буцімто зазнали поранень шестеро людей.

Однак у ВМС України спростували цю інформацію. Захисники зазначили, що насправді росія влаштувала провокацію, аби скасувати святкування у Севастополі з нагоди дня військово-морських сил.

Згодом виявилося, що російський штаб атакували із самого Севастополя. Як повідомили ЗМІ країни-терористки, у двір штабу влучив саморобний безпілотник із вибухівкою.



росія могла здійснити чергову провокацію / Фото "Україна Сьогодні"

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