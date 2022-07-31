Речник Одеської ОВА називав це черговою провокацією. Тепер пропагандисти повідомили, що окупанти самі визнали, що флот атакували з Севастополя, інформує 24 канал.

До теми окупанти заявили, що штаб чорноморського флоту атакували з безпілотника: 6 людей постраждали

росія визнала, що сама себе атакувала

Пропагандистські медіа росії повідомили, що атакували штаб чорноморського флоту з безпілотника. Його випустили з окупованого Севастополя в Криму.

Водночас пропагандисти запевняють, що вже тривають оперативно-розшукові роботи, щоб нібито знайти винних. Варто зауважити, що пропагандисти повідомляли, що під час атаки постраждали 6 людей.