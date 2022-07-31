Представитель Одесской ОВА называл это очередной провокацией . Теперь пропагандисты сообщили, что оккупанты сами признали, что флот атаковали из Севастополя, информирует 24 канал.

К теме оккупанты заявили, что штаб черноморского флота атаковали с беспилотника: 6 человек пострадали

россия признала, что сама себя атаковала

Пропагандистские медиа россии сообщили, что атаковали штаб черноморского флота с беспилотника. Его выпустили из оккупированного Севастополя в Крыму.

В то же время пропагандисты уверяют, что уже начались оперативно-розыскные работы, чтобы якобы найти виновных. Следует отметить, что пропагандисты сообщали, что во время атаки пострадали 6 человек.

Как россия фактически признала вину в теракте в Еленовке

российская пропаганда после теракта в колонии, где оккупанты убили наших военнопленных, врала о том, что обстрел колонии произвели ВСУ. Но сгоряча и в суматохе они сделали обратное – признались в преступлении. Пропагандисты похвастались тем, что "ни один из сотрудников СИЗО" не пострадал. Если бы удар нанесли ВСУ, как лгут эти ублюдки, то персонал не успел бы убежать, и обязательно пострадал.

А российское так называемое посольство в Лондоне вообще осмелилось заявить в соцсети , что наши защитники "Азовстали" заслуживают казни. Тем самым они еще раз доказали, что россия является страной-террористом.

Очевидно, что атака на колонию была именно российская, и там есть этому множество доказательств. Именно поэтому российские оккупанты не допустили Красный Крест к месту трагедии в колонии в Еленовке. А их население пробивает очередное дно, радуясь смерти украинцев. Ничего человеческого они просто не слышали и не знают.