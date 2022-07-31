Об этом пишут российские СМИ. Однако украинская сторона не сообщала об атаке. Поэтому нельзя сказать, что произошло у оккупантов на самом деле.

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Об атаке сообщил так называемый "губернатор" Севастополя. Он также отметил, что это стало причиной отмены праздничных мероприятий, которые россияне планировали провести по случаю празднования дня военно-морского флота.

Штаб ЧФ в Севастополе атакован, вероятно, с использованием беспилотника, 5 человек пострадали. Праздничные мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе перенесены из-за атаки ВСУ,

– сообщил "губернатор".

Оккупационные власти даже призвали горожан оставаться дома, заявив, что украинцы, мол, решили испортить им день военно-морского флота.

Сообщают о погибших работниках штаба

оккупанты также сообщили, что среди пострадавших – сотрудники штаба флота – они погибли. Больше деталей российская сторона не сообщила.