Про це пишуть російські ЗМІ. Однак, українська сторона не повідомляла про атаку. Тож, наразі не можна сказати, що сталось в окупантів насправді.

До теми Значні втрати у 810 бригаді Чорноморського флоту: її поповнюють солдатами з інших підрозділів

Про атаку повідомив так званий "губернатор" Севастополя михаїл развожаєв. Він також зазначив, що це стало причиною скасування святкових заходів, які росіяни планували провести сьогодні з нагоди святкування дня військово-морського флоту.

Штаб ЧФ у Севастополі атакований, ймовірно, з використанням безпілотника, 5 людей постраждали. Святкові заходи до дня вмф у Севастополі перенесено через атаку ЗСУ,

– повідомив "губернатор".

Окупаційна влада навіть закликала містян залишатися вдома, заявивши, що українці, мовляв, вирішили зіпсувати їм день військово-морського флоту.

Повідомляють про загиблих працівників штабу

окупанти також повідомили, що серед постраждалих – співробітники штабу флоту – вони загинули. Більше деталей російська сторона не повідомила.

Наголосимо, що у Збройних силах України наразі ніяк не прокоментували заяви російських загарбників щодо атаки.