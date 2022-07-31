Про це пишуть російські ЗМІ. Однак, українська сторона не повідомляла про атаку. Тож, наразі не можна сказати, що сталось в окупантів насправді.
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Про атаку повідомив так званий "губернатор" Севастополя михаїл развожаєв. Він також зазначив, що це стало причиною скасування святкових заходів, які росіяни планували провести сьогодні з нагоди святкування дня військово-морського флоту.
Штаб ЧФ у Севастополі атакований, ймовірно, з використанням безпілотника, 5 людей постраждали. Святкові заходи до дня вмф у Севастополі перенесено через атаку ЗСУ,
– повідомив "губернатор".
Окупаційна влада навіть закликала містян залишатися вдома, заявивши, що українці, мовляв, вирішили зіпсувати їм день військово-морського флоту.
Повідомляють про загиблих працівників штабу
окупанти також повідомили, що серед постраждалих – співробітники штабу флоту – вони загинули. Більше деталей російська сторона не повідомила.
Наголосимо, що у Збройних силах України наразі ніяк не прокоментували заяви російських загарбників щодо атаки.