Коли відбувся обстріл

Інформація про обстріл колишньої колонії в окупованій Оленівці з'явилася у російських медіа зранку 29 липня, повідомляє 24 канал. У росії заявили, що буцімто ЗСУ завдали удару по колонії. Однак саме пропагандисти першими розповсюдили фото та відео з місця обстрілу

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Саме в цій колонії утримували українських полонених, яких у травні вивезли з "Азовсталі" в Маріуполі. російські ЗМІ повідомили, що внаслідок обстрілу загинуло 40 українських військовополонених і ще 75 бійців зазнали поранень.

Асоціація родин захисників "Азовсталі" повідомила, що росія завдала артилерійського обстрілу.

У Генеральному штабі ЗСУ відразу спростували причетність до обстрілу колонії. Там заявили, що росія намагається приховати тортури над полоненими і розстріли, які росіяни здійснили там.

Керівника Офісу Президента Андрій Єрмак теж повідомив, що росія намагається приховати воєнні злочини. Глава ОП порівняв "оленівський теракт" росіян з трагедією у Катині.

Україна підтвердила загибель своїх воїнів

Удар по колонії підтвердили у патронатній службі захисників Маріуполя. Там зазначили, що з'ясовують імена загиблих і постраждалих "своїми каналами".

Асоціація родин захисників "Азовсталі" повідомила, що збирає інформацію про полеглих та потерпілих українських полонених.

Криваве вбивство українських полонених розслідує Офіс генпрокурора. За даними слідства, загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення. Серед жертв атаки не тільки військові, але й мирні люди, які перебували в полоні.

Також на місце події виїхали співробітники Чернового Хреста. Повідомляється, що кожен із полонених в Оленівці був у списку Червоного Хреста.

Чому росія відповідальна за удар по колонії

Службі безпеки України вдалося перехопити розмову двох російських окупантів про масове вбивство полонених.

Один окупант заявив, що це росія вдарила по колонії, в якій, за його словами, було близько 190 людей. Також він сказав, що всередині казарми могла бути вибухівка, яку росіяни підклали раніше.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович теж не відкидає версію, що росіяни підірвали колонію зсередини. Він зазначив, що тіла загиблих не розкидані, як від вибуху, а, схоже, обгоріли, наче під час пожежі.

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Експрацівник СБУ Іван Ступак попереджає, що росіяни можуть зібрати уламки системи HIMARS з Антонівського мосту на Херсонщині для "доказів" в Оленівці. У такий спосіб росіян спробують перекласти відповідальність за удар на Україну.

Версія росії про буцімто удар ЗСУ не витримує критики й тому, що пропаганда заявила, що жоден співробітник колонії не зазнав травм. Проте це практично неможливо, оскільки наглядачі постійно повинні перебувати поряд з полоненими.

Дані розвідки про виконавців обстрілу

У Головному управлінні Розвідки Міноборони повідомили, що однією з причин теракту в Оленівці було бажання приховати розкрадання коштів.

Розвідники встановили, що 1 серпня колонію мала відвідати комісія з Москви. Її члени планували перевірити витрати виділених коштів та умов утримання полонених.

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Інша мета обстрілу полягає в тому, що росія прагне збільшити соціальну напругу в Україні.

Зважаючи на великий суспільний інтерес до долі героїв "Азовсталі", на думку авторів сценарію здійсненого теракту, смерть захисників має призвести до зростання соціальної напруги в Україні,

– сказали в розвідці.

За даними розвідки, операцією займалася ПВК "Вагнера". Найманці діяли за особистою вказівкою номінального власника ПВК – Євгена Пригожина.

Також вдалося встановити, що обстріл був скоєний без погодження з російським міноборони.

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