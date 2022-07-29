Розміщення військовополонених в Оленівці одразу було злочином. Про це заявив юрист та науковець Борис Бабіч.

Актуально Кривава провокація в Оленівці: росіяни заявили про загибель 40 полонених українців

Ця категорія полонених була поіменно задокументована за участі Червоного Хреста, а тому не могла просто "зникнути" в межах злочинних репресій окупантів, які наразі вигадали злочинні "підстави" їх загибелі,

– розповів Бабіч.

За словами науковця, є 2 причини цього воєнного злочину агресора:

спроба дискредитації постачань західної зброї в Україну;

злочинна помста захисникам Маріуполя.

Чому окупанти порушили закон, утримуючи полонених в Оленівці

Окуповане селище розташоване одразу біля лінії фронту. Згідно з Женевською конвенцією, військовополонених не можна використовувати як живий щит. Документ передбачає, що військовий потрібно евакуювати в табори, які розташовані далеко від лінії фронту. Адже вони мають перебувати у безпеці.

Що відомо про кривавий злочин ворога

29 липня російське міноборони повідомило, що в Оленівці загинули 40 захисників Маріуполя, а ще 75 – зазнали поранень. При цьому ворог нахабно збрехав, що це ЗСУ атакували своїх же американськими ракетами HIMARS.

У Генштабі недолугі виправдання окупантів одразу спростували. Там зазначили, що українське військо дотримується міжнародних норм і не атакує цивільні об'єкти, а тим більше якщо поблизу перебувають бойові побратими.

Насправді це російські окупанти обстріляли СІЗО з нашими захисниками прицільним артилерійським вогнем. Так вони вирішили приховати сліди знущання з полонених.

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