Окупанти, крім військових, утримували в Оленівці цивільних

В Офісі генпрокурора повідомили про загибель близько 40 та поранення 130 осіб внаслідок обстрілу Оленівки на Донеччині. Через обстріл розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Повідомляється, що на території виправної колонії № 120 в тимчасово окупованій Оленівці росіяни утримували не тільки військових ЗСУ, але й мирних людей.

Кривавий удар ворога по колонії в Оленівці: що відомо

Зранку 29 липня у росії повідомили про обстріл по колонії в Оленівці на Донеччині. Саме там утримували українських полонених, зокрема тих, що вивезли з "Азовсталі".

Окупанти відразу спробували перекласти вину за удар на Україну. Однак у Генштабі ЗСУ спростували причетність до обстрілу колонії. Повідомляється, що цим обстрілом росія намагається приховати тортури над полоненими і розстріли, які росіяни здійснили там.

Днями у соцмережах з'явилося моторошне відео, як росіяни катують українського полоненого.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк назвав обстріл колонії в Оленівці одним із найцинічніших злочинів росії від початку війни. В ОП також наголосили, що в Оленівці немає жодних оперативних військових цілей для української армії.

Удар по колонії підтвердили у патронатній службі захисників Маріуполя. Там зазначили, що з'ясовують імена загиблих і постраждалих. Повідомляється, що на місце виїхав Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Полк захисників Маріуполя оголосив полювання на катів, які причетні до масового убивства українських військовополонених в Оленівці.

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