Оккупанты, кроме военных, удерживали в Оленовке гражданских

В Офисе генпрокурора сообщили о гибели около 40 и ранении 130 человек в результате обстрела Оленовки в Донецкой области. Из-за обстрела начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Сообщается, что на территории исправительной колонии №120 во временно оккупированной Оленовке россияне удерживали не только военных ВСУ, но и мирных людей.

Кровавый удар врага по колонии в Оленовке: что известно

Утром 29 июля в россии сообщили об обстреле по колонии в Оленовке, что в Донецкой области. Там удерживали украинских пленных, в том числе тех, кого вывезли из "Азовстали".

Оккупанты сразу попытались переложить вину за удар на Украину. Однако в Генштабе ВСУ опровергли причастность к обстрелу колонии. Сообщается, что этим обстрелом россия пытается скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые россияне совершили там.

На днях в соцсетях появилось жуткое видео, как россияне пытают украинского пленника.

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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал обстрел колонии в Оленовке одним из самых циничных преступлений россии с начала войны. В ОП также подчеркнули, что в Оленовке нет оперативных военных целей для украинской армии.

Удар по колонии был подтвержден в патронатной службе защитников Мариуполя. Там отметили, что выясняют имена погибших и пострадавших. Сообщается, что на место выехал Международный Комитет Красного Креста.

Полк защитников Мариуполя объявил охоту на палачей, причастных к массовому убийству украинских военнопленных в Оленовке.

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