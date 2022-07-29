Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, таким циничным поступком российские изверги хотят получить политические преференции.

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Хотят заставить капитулировать

Олег Жданов Военный эксперт россияне убивают наших военнопленных, чтобы принудить Украину к капитуляции.

По словам Жданова, убивая как мирное население нашего государства, так и пленных украинских военных, Россия пытается заставить Украину отступить. В то же время это оккупанты представляют под видом совершения преступлений со стороны самого государства Украина.

Считают своих военных за ничто

Вместе с тем казня наших военнопленных, оккупанты не смогут вернуть своих, поскольку их просто не на кого будет менять. Однако, как отметил Жданов, Россию не интересуют свои солдаты – ни в живом виде, ни в мертвом.

Олег Жданов Военный Эксперт россияне не хотят даже уносить тела убитых российских солдат. Они фактически очень плохо идут на переговоры по обмену пленными

Как отметил военный эксперт, есть только отдельные категории, за которые россияне готовы вести переговоры и обмен. В частности, к ним относятся наемники частных компаний, например вагнеровцы. Кроме того, есть информация, что очень быстро также меняют кадыровцев.

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"Дело в том, что за вагнеровцами и кадыровцами стоят очень влиятельные люди, которые и способствуют этим обменам. В то же время, кто может стоять за рядовым контрактником", – отметил Жданов.

Жданов рассказал, чего хотят добиться россияне, убивая наших пленных: смотрите видео



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