Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, таким циничным поступком российские изверги хотят получить политические преференции.
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Хотят заставить капитулировать
россияне убивают наших военнопленных, чтобы принудить Украину к капитуляции.
По словам Жданова, убивая как мирное население нашего государства, так и пленных украинских военных, Россия пытается заставить Украину отступить. В то же время это оккупанты представляют под видом совершения преступлений со стороны самого государства Украина.
Считают своих военных за ничто
Вместе с тем казня наших военнопленных, оккупанты не смогут вернуть своих, поскольку их просто не на кого будет менять. Однако, как отметил Жданов, Россию не интересуют свои солдаты – ни в живом виде, ни в мертвом.
россияне не хотят даже уносить тела убитых российских солдат. Они фактически очень плохо идут на переговоры по обмену пленными
Как отметил военный эксперт, есть только отдельные категории, за которые россияне готовы вести переговоры и обмен. В частности, к ним относятся наемники частных компаний, например вагнеровцы. Кроме того, есть информация, что очень быстро также меняют кадыровцев.
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"Дело в том, что за вагнеровцами и кадыровцами стоят очень влиятельные люди, которые и способствуют этим обменам. В то же время, кто может стоять за рядовым контрактником", – отметил Жданов.
Жданов рассказал, чего хотят добиться россияне, убивая наших пленных: смотрите видео
Кровавое убийство оккупантами украинских пленных в Оленовке: что известно
- В минобороны россии заявили, что в колонии в оккупированной Оленовке в Донецкой области погибли 40 украинских военнопленных. Кроме того, еще 75 бойцов получили ранения.
- российские изверги цинично заявили, что атаковали колонию в Оленовке Вооруженные Силы Украины, используя американские ракеты Himars. Оккупанты даже придумали объяснение такой версии. Мол, украинские военные складывают оружие, потому что знают о "гуманном отношении" русских солдат к пленным. И именно поэтому командование "решило их испугать".
- Источники 24-го канала в разведке заявили, что такая информация – очередная провокация врага. Ведь все выстрелы из Himars отслеживают, а о том, что защитники Мариуполя находятся в колонии в Оленовке, расположенной почти на передовой, знали все. Никто бы не атаковал место, где находятся наши герои.
- В Генеральном штабе ВСУ опровергли причастность к обстрелу колонии в Оленовке и подчеркнули, что это очередные ужасающие военные преступления россиян. Там подчеркнули, что так оккупанты преследовали свои преступные цели – обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.