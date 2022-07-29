Ассоциация семей защитников "Азовстали" сообщила, что собирает информацию о павших и пострадавших украинских пленных , в результате артиллерийских обстрелов колонии в Оленовке.

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В заявлении семьи защитников "Азовстали" говорится, что пропагандисты первыми распространили фото и видео с места обстрела, что является "неоспоримым доказательством тщательной спланированности военного преступления со стороны российских войск".

Оккупанты перевели вину на ВСУ, однако украинское командование или военнослужащие не могли осуществить обстрел места содержания пленных собратьев.

Главная цель российской провокации – сокрытие масштабов российских военных преступлений и пыток, а также срыв очередных договоренностей о новых обменах,

– говорится в сообщении.