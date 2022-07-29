Родини захисників "Азовсталі" збирають інформацію про українських полонених

Асоціація родин захисників "Азовсталі" повідомила, що збирає інформацію про полеглих та потерпілих українських полонених, внаслідок артилерійського обстрілу колонії в Оленівці.

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У заяві родини захисників "Азовсталі" йдеться, що пропагандисти першими розповсюдили фото та відео з місця обстрілу, що є "незаперечним доказом ретельної спланованості воєнного злочину з боку російських військ".

Окупанти переклали вину на ЗСУ, проте українське командування чи військовослужбовці не могли здійснити обстріл місця утримання полонених побратимів.

Головна мета російської провокації – приховання масштабів російських воєнних злочинів і тортур, а також зрив чергових домовленостей щодо нових обмінів,

– йдеться у повідомленні.

Удар по колонії підтвердили у патронатній службі захисників Маріуполя. Там зазначили, що з'ясовують імена загиблих і постраждалих "своїми каналами".

Також повідомляється, що на місце виїхав Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

У патронатній службі попередили, що будь-яка інформація, яка з'являється у російських медіа, є психологічною спецоперацією проти захисників "Азовсталі" та українського суспільства.