Мовиться про втрату контролю як в бункері, так і серед військового керівництва росії. Про це в ефірі 24 каналу сказав Андрій Піонтковський – російський публіцист та опозиційний політик.

Увага Відплата росіянам за вбивства полонених почнеться відсьогодні, – ексспівробітник СБУ

За його словами, росія вже вчинила досить злочинів у цій війні.

Після Бучі та Ірпеня можна було очікувати всього. Але це неймовірний цинізм, з яким знищили українських військовополонених,

– сказав Піонтковський.

Які мотиви росіян

Ба більше, спроба москви видати дуже дику та безглузду версію та звинуватити у всьому Збройні Сили України – це ще одне свідчення втрати керованості та розбіжностей серед керівництва країни.

Публіцист припустив, що путін просто боїться контрнаступу українських військ на Півдні. Тому він усіляко намагається досягти "перемир'я".

"Однак є спротив з боку ультрафашистського угруповання та російської еліти, які критикують путіна за те, що він "недостатньо фашист". Вони намагаються усіляко зірвати його спробу про перемир'я. Я думаю, що цей жахливий злочин – наслідок боротьби різних фашистських груп у кремлі", – вважає Піонтковський.

Що відомо про криваву провокацію в Оленівці: головне

У міноборони росії повідомили, що в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині загинули 40 українських військовополонених. Ще 75 бійців зазнали поранень. Усе "спихнули" на ЗСУ.

Згодом огидну брехню міноборони росії спростували й у Генштабі ЗСУ. Військові повідомили, що насправді ворог обстріляв полонених прицільним вогнем артилерії.

й у Генштабі ЗСУ. Військові повідомили, що насправді ворог обстріляв полонених прицільним вогнем артилерії. Полк захисників Маріуполя оголосив полювання на катів, які причетні до масового убивства українських військовополонених в Оленівці.

Асоціація родин захисників "Азовсталі" повідомила, що збирає інформацію про полеглих та потерпілих українських полонених, внаслідок артилерійського обстрілу колонії в Оленівці.

Також на місце виїхав Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

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