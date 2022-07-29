Пропагандисти перекладають вину на Україну

Журналіст Денис Казанський опублікував скриншот публікації одного з популярних пропагандистських російських телеграм-каналів. У дописі, який датований 5 червня, йшлося про обстріл Оленівки, що відбувся 29 липня.

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Пропагандисти писали про те, що буцімто таємна служба розвідки MI6 розглядає три варіанти використання РСЗВ в Україні. У повідомленні йшлося, що табір військовополонених в Оленівці, де перебувають захисники з "Азовсталі", начебто друга ціль ЗСУ.

Уже тоді пропагандисти переконували, що нібито Британія хоче, щоб ЗСУ завдали удару по колонії в Оленівці, після чого росію б звинуватили в обстрілі.

Отже, вбивство полонених заплановано ще два місяці тому. Холоднокровно спланували і просто чекали моменту,

– констатував Денис Казанський.

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