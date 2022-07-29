Пропагандисты переводят вину на Украину
Журналист Денис Казанский опубликовал скриншот публикации одного из самых популярных пропагандистских российских телеграм-каналов. В сообщении, датированном 5 июня, речь шла об обстреле Оленевки, состоявшемся 29 июля.
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Пропагандисты писали о том, что тайная служба разведки MI6 рассматривает три варианта использования РСЗО в Украине. В сообщении говорилось, что лагерь военнопленных в Оленевке, где находятся защитники с "Азовстали", как вторая цель ВСУ.
Уже тогда пропагандисты убеждали, что якобы Британия хочет, чтобы ВСУ нанесли удар по колонии в Оленевке, после чего россию обвинили бы в обстреле.
Следовательно, убийство пленных запланировано еще два месяца назад. Холоднокровно спланировали и просто ждали момента,
– констатировал Денис Казанский.
россияне убили украинских пленных
- Утром 29 июля российские медиа сообщили об ударе по колонии в оккупированной Оленевке Донецкой области. В России сразу обвинили Украину, однако в Генштабе ВСУ опровергли причастность к обстрелу колонии. Там заявили, что россия пытается скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые россияне совершили там.
- Убийство украинских пленников расследует Офис генпрокурора. Известно, что погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения. Среди жертв атаки, кроме военных, и мирные люди.
- СБУ удалось перехватить разговор двух российских оккупантов о массовом убийстве пленных. Один оккупант заявил, что эта россия ударила по колонии.
- В украинской разведке сообщили, что одной из причин теракта в Оленевке было желание скрыть хищение средств. По данным разведки, операцией занималась ЧВК "Вагнера" без согласования с российским минобороной.
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