Когда произошел обстрел

Информация об обстреле бывшей колонии в оккупированной Оленовке появилась в российских медиа утром 29 июля, сообщает 24 канал. В россии заявили, что ВСУ нанесли удар по колонии. Однако именно пропагандисты первыми распространили фото и видео с места обстрела.

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Именно в этой колонии держали украинских пленных, которых в мае вывезли из "Азовстали" в Мариуполе. российские СМИ сообщили, что в результате обстрела погибли 40 украинских военнопленных и еще 75 бойцов получили ранения.

Ассоциация семей защитников "Азовстали" сообщила, что россия нанесла артиллерийские обстрелы.

В Генеральном штабе ВСУ сразу опровергли причастность к обстрелу колонии. Там заявили, что россия пытается скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые россияне совершили там.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак также сообщил, что россия пытается скрыть военные преступления. Глава ОП сравнил "оленовский теракт" россиян с трагедией в Катыни.

Украина подтвердила гибель своих воинов

Удар по колонии подтвердили в патронатной службе защитников Мариуполя. Там отметили, что выясняют имена погибших и пострадавших "своими каналами".

Ассоциация семей защитников "Азовстали" сообщила, что собирает информацию о павших и пострадавших украинских пленных.

Кровавое убийство украинских пленных расследует Офис генпрокурора. По данным следствия, погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения. Среди жертв атаки не только военные, но и находившиеся в плену мирные люди.

Также на место происшествия выехали сотрудники Красного Креста. Сообщается, что каждый из пленных в Оленовке был в списке Красного Креста.

Почему россия ответственна за удар по колонии

Службе безопасности Украины удалось перехватить разговор двух российских оккупантов о массовом убийстве пленных.

Один оккупант заявил, что это россия ударила по колонии, в которой, по его словам, было около 190 человек. Также он сказал, что внутри казармы могла быть взрывчатка, которую россияне подложили раньше.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович тоже не исключает версию, что россияне взорвали колонию изнутри. Он отметил, что тела погибших не разбросаны, как от взрыва, а, похоже, обгорели, как во время пожара.

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Экс-работник СБУ Иван Ступак предупреждает, что россияне могут собрать обломки системы HIMARS с Антоновского моста на Херсонщине для "доказательств" в Оленовке. Таким образом, россияне попытаются переложить ответственность за удар на Украину.

Версия россии о якобы ударе ВСУ не выдерживает критики и потому, что пропаганда заявила, что ни один сотрудник колонии не получил травм. Однако это практически невозможно, поскольку надзиратели постоянно должны находиться рядом с пленниками.

Данные разведки об исполнителях обстрела

В Главном управлении Разведки Минобороны сообщили, что одной из причин теракта в Оленовке было желание скрыть хищение средств.

Разведчики установили, что 1 августа колонию должна была посетить комиссия из Москвы. Ее члены планировали проверить расходы выделенных средств и условия содержания пленных.

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Другая цель обстрела заключается в том, что россия стремится увеличить социальное напряжение в Украине.

Учитывая большой общественный интерес к судьбе героев "Азовстали", по мнению авторов сценария совершенного теракта, смерть защитников должна привести к росту социальной напряженности в Украине,

– сказали в разведке.

По данным разведки, операцией занималась ЧВК "Вагнера". Наемники действовали по личному указанию номинального владельца ЧВК – Евгения Пригожина.

Также удалось установить, что обстрел был совершен без согласования с российским минобороны.

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