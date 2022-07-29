Об этом 24 каналу рассказал экс-работник СБУ Иван Ступак. Он также отметил, что россияне могли скрыть собственные преступления, совершив обстрел бараков в Еленовке. А также это могло быть сделано для того, чтобы дискредитировать артиллеристов ВСУ.

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"Оккупанты пытаются внести раздор среди наших воинов, будто "посмотрите, сами же убиваете своих побратимов". Это также ИПСО, которая должна вызвать недоверие народа к нашим военным", - говорит Иван Ступак.

Иван Ступак Имя эксперта бывший работник Службы Безопасности Украины Я убежден, что россияне соберут обломки от HIMARS с Антоновского моста, привезут на это место, разбрасают их и продемонстрируют, как "доказательства" на пропагандистских помойках.

По мнению Ивана Ступака, цифры жертв и пострадавших – правдивы. Российским убийцам важно взять из этой ситуации максимум, поэтому они будут показывать тела и постараются привлечь "международных экспертов".

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