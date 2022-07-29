Об этом 24 каналу рассказал экс-работник СБУ Иван Ступак. Он также отметил, что россияне могли скрыть собственные преступления, совершив обстрел бараков в Еленовке. А также это могло быть сделано для того, чтобы дискредитировать артиллеристов ВСУ.
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"Оккупанты пытаются внести раздор среди наших воинов, будто "посмотрите, сами же убиваете своих побратимов". Это также ИПСО, которая должна вызвать недоверие народа к нашим военным", - говорит Иван Ступак.
Я убежден, что россияне соберут обломки от HIMARS с Антоновского моста, привезут на это место, разбрасают их и продемонстрируют, как "доказательства" на пропагандистских помойках.
По мнению Ивана Ступака, цифры жертв и пострадавших – правдивы. Российским убийцам важно взять из этой ситуации максимум, поэтому они будут показывать тела и постараются привлечь "международных экспертов".
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Зверское преступление российских варваров в Еленовке
- 29 июля российское минобороны сообщило, что в Еленовке погибли 40 защитников Мариуполя, а еще 75 получили ранения. При этом рашисты нагло соврали, что это ВСУ атаковали по своими же американскими ракетами HIMARS.
- В Генштабе бестолковые оправдания оккупантов сразу опровергли. Там отметили, что украинское войско соблюдает международные нормы и не атакует гражданские объекты, а тем более если вблизи находятся боевые побратимы.
- На самом деле это российские оккупанты обстреляли СИЗО с нашими защитниками прицельным артиллерийским огнем. Так они решили скрыть следы издевательства над пленными.