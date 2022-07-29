Соответствующее заявление послы стран озвучили в ООН. Перед этим СБУ, ВСУ и Минобороны в совместном заявлении после совещания у Зеленского сказали, что в бывшей исправительной колонии в Оленовке произошло организованное убийство украинских военнопленных.

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В ООН шокированы действиями россиян

В ООН заявили, что пытки военнопленных и лиц, которые не принимают участие в боевых действиях (hors de combat), и казни без надлежащего судебного разбирательства — это военные преступления.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине шокирована последними видео, на которых явно показаны избиение, кастрация и убийство пленного военнослужащего Вооруженных Сил Украины мужчиной, вероятно, членом вооруженных сил россии или связанных с ними вооруженных групп,

– написали в ООН.

Британия призвала россию прекратить войну

Постоянная представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд в ООН озвучила требование, чтобы россия прекратила вторжение, вышла из Украины и выполнила свои обязательства по Уставу ООН.

Видео на этой неделе кастрации украинского военнопленного российскими солдатами являются иллюстрацией варварства и преступности россии.

– сказала Вурворд.

Она также вспомнила другие зверства и преступления россии, в частности:

нарушение международного гуманитарного права в Буче и Ирпене;

нападения на мирных жителей в Мариупольском театре и на вокзале Краматорска, в торговом центре Кременчуга, многоквартирных домах в Часовом Яре и Виннице;

а также массовые пытки и издевательства над задержанными, включая женщин и детей.

Штаты заявили, что россия подожгла Устав ООН

Издание CNBC сообщило, что постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила: "россия фактически подожгла Устав ООН".

"После полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале мир стал свидетелем вопиющих нарушений россией международного права и полного игнорирования Устава ООН и принципов мира", – объяснила Томас-Гринфилд.

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Убийство украинских военных в Оленовке

Утром 28 июля бывшую колонию №120 во временно оккупированной Оленовке обстреляли российские военные из артиллерии. Такие данные сообщила Ассоциация семей защитников "Азовстали".

В помещении находились 190 человек. Там были как защитники Мариуполя, так и мирные жители. Всех их москва держала в плену.

В результате атаки погибли ориентировочно 40 украинских военнопленных, еще 130 ранены. Офис генпрокурора заявил, что расследует убийства пленных в Оленовке.

россия сразу обвинила в ударе Украину. Однако СБУ перехватило разговор двух российских оккупантов о массовом убийстве пленных. Во время нее оккупант заявил, что это россия ударила по колонии.

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