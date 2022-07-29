Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что такое мнение высказал не он, а специалисты, исследовавшие обнародованные материалы с места. Военный аналитик Олег Жданов также акцентировал на том, что россияне убивают украинский пленных целенаправленно.

Заметьте В ОП назвали трагедию в Оленовке одним из самых циничных преступлений россии

Что свидетельствует о взрыве изнутри в колонии Оленовки

Арестович сказал, что это событие предварительно похоже не на обстрел. Мол, это скорее попытка скрыть следы преступлений, совершавшихся внутри здания.

Сециалисты-пиротехники, анализируя российское видео из Оленовки, говорят, что картина больше похожа на взрыв вещества с высокой температурой горения внутри самого здания, чем на результат обстрела.

– написал Арестович.

Он добавил, что одним из главных признаков этого является то, как выглядят тела погибших. "Люди здания не разбросаны, как от взрыва, а похоже, что обгорели тела людей, которые уже были мертвы к моменту начала пожара", – подытожил советник.

Главное об ударе россиян по колонии в Оленовке

В России заявили об ударе по колонии в Оленовке Донецкой области. Там находилось много украинских пленных. В частности, воины, которые были защитниками "Азовстали".

СМИ кремля указывают, что в общей сложности погибли 40 украинских военнопленных и еще 75 – получили ранения. Вину за происходящее пропагандисты врага пытаются переложить на Украину.

В Генеральном штабе ВСУ на это сразу отреагировали. Там опровергли причастность к обстрелу колонии. Там тоже акцентировали на том, что таким образом лишь пытаются скрыть пытки и расстрелы, которые производили там россияне.

Как стало известно об ударе по Оленовке: смотрите видео