Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что такое мнение высказал не он, а специалисты, исследовавшие обнародованные материалы с места. Военный аналитик Олег Жданов также акцентировал на том, что россияне убивают украинский пленных целенаправленно.
Заметьте В ОП назвали трагедию в Оленовке одним из самых циничных преступлений россии
Что свидетельствует о взрыве изнутри в колонии Оленовки
Арестович сказал, что это событие предварительно похоже не на обстрел. Мол, это скорее попытка скрыть следы преступлений, совершавшихся внутри здания.
Сециалисты-пиротехники, анализируя российское видео из Оленовки, говорят, что картина больше похожа на взрыв вещества с высокой температурой горения внутри самого здания, чем на результат обстрела.
– написал Арестович.
Он добавил, что одним из главных признаков этого является то, как выглядят тела погибших. "Люди здания не разбросаны, как от взрыва, а похоже, что обгорели тела людей, которые уже были мертвы к моменту начала пожара", – подытожил советник.
Главное об ударе россиян по колонии в Оленовке
- В России заявили об ударе по колонии в Оленовке Донецкой области. Там находилось много украинских пленных. В частности, воины, которые были защитниками "Азовстали".
- СМИ кремля указывают, что в общей сложности погибли 40 украинских военнопленных и еще 75 – получили ранения. Вину за происходящее пропагандисты врага пытаются переложить на Украину.
- В Генеральном штабе ВСУ на это сразу отреагировали. Там опровергли причастность к обстрелу колонии. Там тоже акцентировали на том, что таким образом лишь пытаются скрыть пытки и расстрелы, которые производили там россияне.
Как стало известно об ударе по Оленовке: смотрите видео