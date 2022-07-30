Об этом сообщил в эфире всеукраинского телемарафона омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что официально процедура возвращения тел убитых в колонии в Еленовке уже стартовала.

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Омбудсмен хочет навестить раненых в Еленовке

Я обратился и с тем, чтобы обязательно мне предоставили возможность навестить наших раненых героев. И мы начали процедуру возвращения тел погибших наших военнослужащих, которые там держались,

– сказал Лубенец.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека говорит, что тела должны передать на подконтрольную Украине территорию, где их смогут получить родственники. При этом Лубинец отметил, содержание пленных в Еленовке было с нарушением всех Женевских конвенций. Ведь это так называемое "учреждение" не может быть рассчитано на такое количество человек.

В колонии были тысячи людей, – Лубинец

Там тысячи людей находились. И мы неоднократно поднимали вопрос перед международниками, перед Красным Крестом, чтобы они имели туда доступ и фиксировали нарушение условий содержания,

– добавил Лубинец.

30 июля к миру обратилась Ассоциация семей защитников "Азовстали". Они подчеркнули, что ООН и МККК брали на себя гарантии по обеспечению жизни и здоровья защитников Мариуполя. Родные украинских воинов требуют, чтобы представители организаций немедленно посетили Еленовку.

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Обратите внимание! По предварительным данным, в Еленовке погибли около 50 защитников Мариуполя, еще более 70 получили ранения. Президент Владимир Зеленский назвал убийство украинских военных сознательным военным преступлением россии.

Смотрите в видео – теракт в Еленовке россияне планировали еще 5 июня: