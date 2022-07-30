Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, передает 24 канал. Он сделал запрос о возвращении тел погибших в Еленовке бойцов.

Кстати Украинский омбудсмен требует, чтобы ему предоставили возможность посетить Еленовку

Лубинец отметил, что родственникам прежде всего нужно обращаться в Красный Крест. Информацию о конкретном пленнике передают только родным.

У украинских властей только цифры относительно погибших и раненых.

Списки оккупантов нельзя подтвердить

Оккупанты выложили список фамилий раненых и погибших в результате террористических действий в Еленовке. В Патронатной службе защитников Мариуполя заявили, что не могут подтвердить или опровергнуть эти сообщения. Этого не может сделать ни один международный или украинский институт. Их подлинность проверяют.

Имена раненых и погибших в Еленовке сообщают семьям в индивидуальном порядке.

Убийство в Еленовке: что известно

28 июля россия обстреляла бывшую колонию № 120 на территории временно оккупированной Еленовки. Там находились 190 человек: мирные украинцы и пленные защитники Мариуполя.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что погибли более 50 украинцев. Еще 130 – ранены.

оккупанты цинично пытаются перебросить вину на ВСУ.

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