Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, передає 24 канал. Він зробив запит для повернення тіл загиблих в Оленівці бійців.

До речі Український омбудсмен вимагає, щоб йому надали можливість відвідати Оленівку

Лубінець зазначив, що родичам найперше треба звертатись до Червоного Хреста. Інформацію щодо конкретного полоненого передають лише рідним.

Українська влада має лише цифри щодо загиблих та поранених.

Списки окупантів не можна підтвердити

Окупанти виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в Оленівці. У Патронатній службі захисників Маріуполя заявили, що не можуть підтвердити чи спростувати ці повідомлення. Цього не може зробити наразі жодна міжнародна чи українська інституція. Їх достовірність перевіряють.

Імена поранених та загиблих в Оленівці повідомляють родинам в індивідуальному порядку.

Вбивство в Оленівці: що відомо

28 липня росія обстріляли колишню колонію № 120 на території тимчасово окупованої Оленівки. Там перебували 190 людей: мирні українці та полонені захисники Маріуполя.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що загинули понад 50 українців. Ще 130 – поранені.

Окупанти цинічно намагаються перекинути провину на ЗСУ.

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