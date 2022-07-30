Це барак був побудований окремо, що свідчить про заплановану операцію росіян. Про це омбудсмен заявив в ефірі телемарафону, інформує 24 канал. Крім того, пропагандистські телеграм-канали ще в червні анонсували "удар по Оленівці".

До речі Червоний Хрест відреагував на трагедію в Оленівці: обіцяє допомогти з евакуацією постраждалих

Осбудсмен нагадав, що Червоний Хрест та ООН були гарантами безпеки для бійців, що вийшли з "Азовсталі".

Я не просто готовий. Я вимагаю, щоб мені дали можливість відвідати це місце військового злочину,

– наголосив Лубінець.

Українська влада розглядає версію, що окупанти підлаштували вибух зсередини будівлі. Річ у тім, що бараки, розташовані поруч, не постраждали. Ба більше, не постраждали росіяни. Не було жодного повідомлення про травмованих працівників колонії.