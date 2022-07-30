У МКЧХ зауважили, що знають про атаку по колонії, в якій загарбники утримували військовополонених та інших людей, позбавлених волі. Там додали, що співпереживають пораненим та родинам бійців, які не знають, чи живі їхні близькі, чи вбиті.

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МКЧХ планує допомогти з евакуацією поранених з Оленівки

Міжнародний комітет Червоного Хреста запропонував свою підтримку в евакуації поранених після теракту в Оленівці, а також надав медичне обладнання, засоби захисту та матеріали для судово-медичної експертизи.

Нашим пріоритетом зараз є забезпечення того, щоб поранені отримували життєво необхідну допомогу та щоб з тілами тих, хто загинув, поводилися гідно. Ми запросили доступ, щоб визначити стан здоров'я та стан усіх людей, які перебували на місці під час атаки,

– мовиться у повідомленні.

Окрім цього, МКЧХ підтримує зв'язок з родинами та приймає їхні прохання та запити.

"Усі військовополонені, де б вони не утримувалися, захищені міжнародним гуманітарним правом. Вони більше не беруть участі в боях, і на них не можна нападати", – додали в Червоному Хресті.

МКЧХ зміг відвідати деяких військовополонених та інших ув'язнених. Однак побачити їх усіх окупанти не дозволили.

Сім'ї постраждалих чи загиблих, які бажають зв'язатися з Червоним Хрестом, можуть зателефонувати за номером 0-800-300-155 або +41-227-303-600. Дзвінки для користувачів Київстар – безкоштовні.

Окрім цього, можна написати лист на електронну поштову скриньку GVA_icrc_cta_bureau_mailbox@icrc.org або ctabureau@icrc.org. В ньому важливо вказати ім'я родича та його дату народження, а також свої контактні дані.

У МКЧХ підсумували, що дуже багато сімей в Україні провели місяці, не маючи звісток про своїх рідних, а події, подібні до сьогоднішньої, лише посилюють їхню агонію.

Зверніть увагу! Міжнародний комітет Червоного Хреста заснований у 1863 році. Він працює в усьому світі, допомагаючи людям, які постраждали від конфліктів та збройного насильства, та пропагує закони, які захищають жертв війни. Організація базується в Женеві, в Швейцарії.

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