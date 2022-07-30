В МККК отметили, что знают об атаке по колонии, в которой захватчики содержали военнопленных и других людей, лишенных свободы. Там добавили, что сопереживают раненым и семьям бойцов, которые не знают, живы ли их близкие или убиты.

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МККК планирует помочь с эвакуацией раненых из Оленовки

Международный комитет Красного Креста предложил свою поддержку в эвакуации раненых после теракта в Оленовке, а также предоставил медицинское оборудование, средства защиты и материалы для судебно-медицинской экспертизы.

Нашим приоритетом сейчас является обеспечение того, чтобы раненые получали жизненно необходимую помощь и чтобы с телами погибших обращались достойно. Мы запросили доступ, чтобы определить состояние здоровья и состояние всех людей, находившихся на месте во время атаки,

– говорится в сообщении.

Кроме того, МККК поддерживает связь с семьями и принимает их просьбы и запросы.

"Все военнопленные, где бы они ни содержались, защищены международным гуманитарным правом. Они больше не участвуют в боях, и на них нельзя нападать", – добавили в Красном Кресте.

МККК смог посетить некоторых военнопленных и других заключенных. Однако увидеть их всех оккупанты не разрешили.

Семьи пострадавших или погибших, желающие связаться с Красным Крестом, могут позвонить по телефону 0-800-300-155 или +41-227-303-600. Звонки для пользователей Киевстар – бесплатные.

Кроме того, можно написать письмо на электронный почтовый ящик GVA_icrc_cta_bureau_mailbox@icrc.org или ctabureau@icrc.org. В нем важно указать имя родственника и его дату рождения, а также свои контактные данные.

В МККК подытожили, что очень много семей в Украине провели месяцы, не получая известий о своих родных, а события, подобные сегодняшнему, лишь усиливают их агонию.

Обратите внимание! Международный комитет Красного Креста был основан в 1863 году. Он работает во всем мире, помогая людям, пострадавшим от конфликтов и вооруженного насилия, и пропагандирует законы, защищающие жертв войны. Организация базируется в Женеве, в Швейцарии.

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